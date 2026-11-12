«Нецензурно выражалась». Кондуктор выгнала пассажирку из автобуса, ударив ее о дверь
Кондуктор в Новосибирске ударила пассажирку головой о дверь автобуса
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В Новосибирске кондуктор автобуса маршрута № 3 вытолкнула пассажирку из салона, несколько раз ударив ее головой о дверь. Об этом сообщил телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».
Инцидент произошел на улице Калинина. По данным канала, в полицию тем временем поступило сообщение о женщине, которая вела себя неадекватно в салоне автобуса и, предположительно, находилась в состоянии опьянения. Уточняется, что пассажирка выражалась нецензурной бранью.
Женщину доставили в отдел полиции, где в отношении нее составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Ранее сообщалось о том, что пассажиры автобусов Подмосковья могут подтвердить право на льготу через МАКС ID.