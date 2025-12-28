«Фигаро» под бой курантов: Лариса Долина дважды выйдет на сцену 31 декабря

В канун Нового года, 31 декабря, Театр на Таганке приготовил для московской публики особенный подарок.

Народная артистка России Лариса Долина дважды появится на знаменитой сцене в роли Марселины в спектакле «Фигаро». Поклонники смогут увидеть артистку на дневном представлении в 14:00 и на вечернем — в 18:00.

Ажиотаж вокруг новогодних показов уже высок: к настоящему моменту на вечерний сеанс билеты полностью распроданы, а на дневной осталось лишь около 10% от общего количества мест. Зрителям предлагается выбрать места в зале на 489 человек, при этом стоимость билетов находится в широком диапазоне — от 2,5 до 12 тысяч рублей.

Спектакль «Фигаро», премьера которого состоялась в прошлом году, поставлен режиссером Денисом Бокурадзе. В основу современной интерпретации легла классическая комедия Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», что гарантирует зрителям увлекательное сочетание проверенного временем сюжета и актуальной режиссуры.

Ранее сообщалось о том, что зрители не отпускали Долину, хлопая и даря ей цветы после мюзикла.