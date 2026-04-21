«Весенняя перезагрузка» пройдет в парках Московской области 25 апреля

25 апреля, в субботу, Подмосковье окунется в атмосферу весеннего праздника: более чем в 80 парках региона пройдет общеобластное мероприятие «Весенняя перезагрузка». Инициатива призвана подарить жителям яркие эмоции, объединить их в совместных активностях и напомнить о красоте родной природы после зимы. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут развлечения на любой вкус: интерактивные экоплощадки, концертные программы, велозаезды «Весенние тропы», творческие мастер‐классы и соревнования по спортивному ориентированию. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и туризма Московской области совместно с АНО «Московская областная дирекция по развитию парков».

Так, в Раменском городском парке гостей порадует насыщенная программа. Здесь прозвучат выступления местных артистов, а затем начнется зажигательная праздничная дискотека. Посетители смогут познакомиться с работой экстренных и коммунальных служб на выставке техники МЧС и ЖКХ. Юных гостей ждет анимационная программа «Весенняя перезагрузка» и мастер‐классы по декоративно‐прикладному творчеству.

Парк «Сестрорецкий» в Клину откроет мотосезон и предложит гостям насыщенную культурную программу. Концертная часть будет представлена выступлениями от «Клин рок сити». Все желающие смогут проявить себя в зоне открытого микрофона, исполнив любимую песню. Необычный творческий проект «Рисунки на деревьях» даст возможность проявить художественные способности в нестандартной форме, а энергичный мастер‐класс по зумбе зарядит позитивом через движение.

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске приглашает на особую программу. Театрализованное представление погрузит гостей в атмосферу праздника, а интерактивная экологическая игра увлечет всю семью. В рамках мероприятия пройдет акция по сбору вторсырья — это станет вкладом в заботу об окружающей среде. Посетители смогут поучаствовать в тематических мастер‐классах, а кульминацией дня станет торжественное открытие фонтанов.

