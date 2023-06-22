ФПК переоденет проводников в новую форму

Федеральная пассажирская компания (дочка РЖД) вводит новую форму для проводников и проводниц.

Особенно компания решила порадовать женщин. Помимо привычных пиджака и юбки они получат плащи, платья, жилеты, шарфы и обувь.

Новая форма выполнена в светло-коричневом, коричневом и красном цветах.

В ФПК начали тестировать новую форму в 2021 году и вносили изменения с учетом отзывов пассажиров.

В настоящее время в новую одежду переоделись две тысячи проводников и проводниц, до конца года планируется полностью завершить переход.