В ОП РФ предложили повысить лимит подарков учителям до 10 тыс. рублей

Гриб: лимит подарков учителям нужно повысить с 3 тыс. до 10 тыс. рублей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой повысить допустимую стоимость подарков педагогам ко Дню учителя с трех до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября. Ранее заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Михаил Авдеенко ранее сообщил, что стоимость подарка педагогу к празднику не должна превышать трех тысяч рублей.

«Предлагаю повысить лимит подарков для учителей с 3 тысяч до 10. С учетом даже стоимости хорошего букета и коробки конфет в крупных городах это не такая уж большая сумма», — сказал Гриб.

По словам замсекретаря ОП РФ, действующий лимит может оказаться недостаточным для покупки подарка педагогу. Он считает, что увеличение допустимой стоимости позволит родителям и ученикам свободно поздравлять учителей с профессиональным праздником.

«Не надо бояться и стесняться благодарить учителей в их профессиональный праздник. Самое малое, что можно сделать для этих людей, которые отдают силы, эмоции, свою судьбу образованию и воспитанию наших детей, — сказать большое спасибо и сделать небольшой подарок как знак внимания и уважения к ним», — добавил Гриб.

Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что речь не идет об обязательных сборах или необходимости делать дорогие подарки.

«Подарок — дело добровольное», — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор посоветовал выбирать цветы ко Дню учителя со слабым ароматом.

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