В ОП РФ предложили повысить лимит подарков учителям до 10 тыс. рублей

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой повысить допустимую стоимость подарков педагогам ко Дню учителя с трех до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября. Ранее заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Михаил Авдеенко ранее сообщил, что стоимость подарка педагогу к празднику не должна превышать трех тысяч рублей.