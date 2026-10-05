До 100 походов в туалет в день: британец рассказал о жизни с болезнью Крона

Британец Сас Парсад рассказал Metro, как после постановки диагноза «болезнь Крона» изменил питание и образ жизни. По его словам, это помогло значительно уменьшить симптомы заболевания и избежать операции.

Болезнь Крона сильно изменила жизнь мужчины

В 2011 году Парсад сначала принял частые позывы к дефекации за последствия пищевого отравления. Однако симптомы не проходили. По его словам, в тяжелый период он мог посещать туалет до 100 раз в день.

Мужчина обратился к врачу после десяти дней постоянных позывов. В течение нескольких месяцев он проходил обследования, но его состояние продолжало ухудшаться. Боли становились схваткообразными и распространялись практически на весь желудочно-кишечный тракт.

Из-за болезни Парсад переехал к матери, потерял работу и практически перестал выходить из дома. За год он похудел на 15 кг. В марте 2012 года ему диагностировали болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта.

Парсад изменил питание и образ жизни

После постановки диагноза мужчина решил самостоятельно изменить привычки, чтобы облегчить симптомы. Он начал практиковать периодическое голодание, следить за достаточным потреблением жидкости и регулярно заниматься в спортзале.

Кроме того, Парсад наладил режим сна и стал ежедневно гулять. По его словам, после этих изменений он почувствовал себя значительно лучше.

Мужчина утверждает, что симптомы болезни практически исчезли, а хирургического вмешательства ему удалось избежать. При этом его история отражает личный опыт пациента и не означает, что такой подход способен заменить лечение или подходит всем людям с болезнью Крона.