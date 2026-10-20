Гастроэнтеролог развеяла миф о бесполезности консервов: их можно сделать полезными

Консервированный горошек и кукуруза — привычные гости на столах: без них не обходится ни оливье, ни суп, ни гарнир. Бытует мнение, что после термообработки и закатки в банки полезного в этих овощах не остается. Однако врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына в беседе с REGIONS объяснила, почему это не совсем так и какие нюансы стоит учитывать.

Консервы — не пустышка

Свежие и замороженные овощи, конечно, полезнее: заморозка сохраняет максимум витаминов. Однако консервация не уничтожает все ценное. В горошке и кукурузе остаются минералы, клетчатка и часть витаминов, а исследования подтверждают: правильно выбранные консервы могут не уступать свежим овощам.

Черепицына пояснила, что при отсутствии свежих или замороженных консервы — нормальный вариант: клетчатка, калий и магний в них сохраняются, и это лучше, чем ничего, особенно зимой.

Чем богат горошек

Зеленый горошек — белковый продукт: в 100 г около 5 г растительного белка и 6 г клетчатки. По составу белок близок к мясному, он полноценный. В нем есть железо, витамины группы B, C и K, калий, фосфор и магний. Такой набор полезен для мышц, нервной системы и крови: витамин K помогает усвоению кальция и укрепляет кости, а клетчатка поддерживает кишечник.

Чем ценна кукуруза

Кукуруза — энергетик: углеводов в ней почти втрое больше, чем в горошке, она дает энергию и сытость. Но ценна не только этим. В ней много лютеина и зеаксантина — антиоксидантов, защищающих глаза и поддерживающих мозг; исследования показывают, что лютеин может снижать риск возрастной дегенерации желтого пятна и даже деменции. Есть в кукурузе и магний для нервной системы, и калий для сердца.

Почему вместе лучше

Гастроэнтеролог объяснила, что горошек и кукуруза дополняют друг друга: витамин C из кукурузы помогает усваивать железо из горошка, а антиоксиданты обоих продуктов вместе защищают сосуды. По ее словам, это идеальная пара: один продукт дает белок и железо, другой — энергию и антиоксиданты, и вместе они работают лучше, чем по отдельности.

Кому стоит осторожнее

При болезнях почек консервы нежелательны из-за обилия соли: избыток натрия вреден и при гипертонии. При синдроме раздраженного кишечника горошек и кукуруза могут вызывать вздутие и газообразование, особенно в больших количествах. Людям с аллергией на бобовые стоит помнить, что горошек к ним относится. А тем, кто следит за сахаром, важно знать: в консервы часто добавляют сахар, что повышает углеводную нагрузку.

Как выбрать банку

Изучайте состав: идеально — горошек или кукуруза, вода и соль. Сахар и глюкозно-фруктозный сироп пользы не добавят. Сливайте рассол: в жидкости остаются соль и сахар, а промытые овощи теряют до 80% лишнего натрия и сахара.

Черепицына подытожила, что консервированный горошек и кукуруза — не суперфуд, но удобный, доступный и вполне полезный продукт: клетчатка, минералы и антиоксиданты в нем сохраняются. Главное — не заменять ими все овощи в рационе.