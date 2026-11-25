Дума Сызрани поддержала наделение городской администрации полномочиями по установлению зон трезвости и запретов на торговлю никотинсодержащей продукцией. Пакет документов ранее направили в представительный орган.

Необходимость нового акта связана с изменениями в федеральном законодательстве: в июне 2026 года вступил в силу закон № 186-ФЗ, расширивший запрет на розничную торговлю табачной продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотина вблизи образовательных организаций.

Теперь администрация города вправе самостоятельно определять границы территорий, где запрещена продажа алкоголя (в том числе при оказании услуг общепита), табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и систем нагревания табака. Правила будут действовать в зонах вокруг школ, детских садов, колледжей и других образовательных учреждений. Решение отменило аналогичный документ 2013 года, который давал администрации полномочия только по регулированию продажи алкоголя.