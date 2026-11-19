Перед наступлением зимы автомобилистам Москвы и Подмосковья рекомендуют проверить основные системы машины, чтобы снизить вероятность проблем с запуском двигателя, управляемостью и обзорностью при морозах и гололедице. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на «Авито Авто» и «Авито Услуги».

В первую очередь водителям советуют оценить состояние зимних шин: обратить внимание на трещины, порезы, вздутия, износ протектора и сохранность шипов. Минимальная допустимая глубина протектора при движении по снегу и льду составляет 4 мм, а менять резину рекомендуется при устойчивом снижении среднесуточной температуры примерно до +7 градусов. При вибрациях и биении руля следует проверить балансировку колес.

Еще один важный этап — диагностика аккумулятора, поскольку при похолодании его способность обеспечивать пусковой ток снижается. Особенно внимательно проверить батарею стоит владельцам машин, совершающих короткие поездки, или тем, кто использует аккумулятор несколько лет. Исправную, но разряженную батарею достаточно зарядить, тогда как при потере емкости может потребоваться замена. Если аккумулятор регулярно разряжается, необходимо проверить генератор и возможные утечки тока.

Перед зимой также рекомендуется провести диагностику ходовой части и тормозной системы. Поводом для обращения в автосервис могут стать посторонние звуки, вибрации, неравномерный износ покрышек или изменения в поведении автомобиля. Отдельного внимания требует система охлаждения двигателя: следует проверить уровень и состояние антифриза, герметичность соединений, радиатор и патрубки. Для Москвы и Подмосковья часто применяют составы с защитой примерно до -35…-40 градусов, однако ориентироваться следует на требования производителя.

Не менее важно убедиться в исправности отопления и вентиляции салона, осмотреть стеклоочистители и до первых заморозков сменить летнюю омывающую жидкость на зимнюю. Кроме того, перед холодами стоит осмотреть кузов на наличие сколов и царапин, поскольку влага и реагенты ускоряют появление ржавчины.

При этом сезонная подготовка не предполагает обязательной замены всех расходных материалов: масло, антифриз и тормозную жидкость меняют по регламенту или при наличии показаний, а сход-развал выполняют по необходимости.

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