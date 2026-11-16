Пьяный россиянин трижды пытался убедить полицию в своих убийствах

42-летний житель Новокузнецка трижды за два месяца сообщал в полицию об убийстве в собственной квартире, которого не было. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на полицию Кузбасса.

Мужчина звонил в дежурную часть отдела полиции «Куйбышевский» и заявлял об убийстве у себя дома. Сотрудники незамедлительно выезжали по адресу, но на месте «преступления» находили только самого заявителя в состоянии опьянения.

Позже новокузнечанин объяснил: из-за злоупотребления спиртным он намеренно вводил полицейских в заблуждение. Участковый составил на него три административных протокола по статье 19.13 КоАП РФ — за заведомо ложный вызов специализированных служб. Материалы ушли мировому судье, и нарушителю назначили три штрафа по ₽1 тыс. каждый.

В полиции напомнили: за ложный вызов специальных служб грозит штраф от ₽1 тыс. до ₽1,5 тыс. Кроме того, с нарушителей могут взыскать расходы на обработку подобных сообщений.