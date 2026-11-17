Первый отпуск на горных лыжах: какие российские курорты лучше выбрать новичкам
В АТОР назвали самые подходящие горнолыжные курорты России для новичков
Первый горнолыжный отпуск в России может потребовать значительных вложений — до 150 тысяч рублей за двоих только за проживание без учета перелета и ски-пассов. Однако новичкам вовсе не обязательно сразу планировать дальнюю поездку в высокие горы. О том, как правильно подобрать место для дебютного катания и сколько будет стоить зимний отдых в предстоящем сезоне, изданию REGIONS рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора Дельфин Сергей Ромашкин.
По словам специалиста, при выборе курорта не стоит ориентироваться исключительно на его престижность или красивые пейзажи. Начинающим лыжникам необходимы простые пологие трассы и умеренная высота над уровнем моря. Например, в Приэльбрусье зоны катания стартуют на отметке около 2300 метров, что может создать серьезный дискомфорт для людей, плохо переносящих высокогорье. Среди кавказских курортов эксперт рекомендует обратить внимание на Красную Поляну, Архыз и Мамисон. В других регионах страны оптимальными вариантами для обучения станут Шерегеш, Абзаково, Белокуриха, Большой Вудъявр и Губаха.
Цены на проживание в январе 2027 года и альтернатива в Подмосковье
Согласно предварительным расчетам туроператора на январь 2027 года после завершения новогодних каникул, семь ночей проживания с завтраками на двоих в отелях у подъемников или с трансфером до трасс обойдутся в следующие суммы:
- Шерегеш: от ₽40,6 тыс.
- Губаха: от ₽41,4 тыс.
- Абзаково: от ₽46 тыс.
- Белокуриха: от ₽47,5 тыс.
- Большой Вудъявр: от ₽53,4 тыс.
- Архыз: от ₽55,8 тыс.
- Мамисон: от ₽106 тыс.
- Красная Поляна: от ₽48,3 тыс. до ₽154,3 тыс. в зависимости от уровня размещения.
В указанные тарифы не входят авиабилеты, покупка ски-пассов, аренда снаряжения и услуги инструкторов.
Для жителей столичного региона оптимальным решением станет знакомство с горными лыжами неподалеку от дома. В Подмосковье работает около десяти небольших спортивных парков, среди которых выделяются Сорочаны и Волен. Их широкие и недлинные склоны отлично подходят для первых тренировок в формате поездки выходного дня. Две ночи проживания на двоих с завтраками в таких комплексах в январе оцениваются от ₽21 тыс., а суточный безлимитный ски-пасс для взрослого ориентировочно стоит 1990₽ в будние дни и 3490₽ в выходные. Подобный формат позволяет без лишних трат понять, подходит ли человеку горнолыжный спорт, прежде чем бронировать полноценный отпуск в горах.