Первый горнолыжный отпуск в России может потребовать значительных вложений — до 150 тысяч рублей за двоих только за проживание без учета перелета и ски-пассов. Однако новичкам вовсе не обязательно сразу планировать дальнюю поездку в высокие горы. О том, как правильно подобрать место для дебютного катания и сколько будет стоить зимний отдых в предстоящем сезоне, изданию REGIONS рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора Дельфин Сергей Ромашкин .

По словам специалиста, при выборе курорта не стоит ориентироваться исключительно на его престижность или красивые пейзажи. Начинающим лыжникам необходимы простые пологие трассы и умеренная высота над уровнем моря. Например, в Приэльбрусье зоны катания стартуют на отметке около 2300 метров, что может создать серьезный дискомфорт для людей, плохо переносящих высокогорье. Среди кавказских курортов эксперт рекомендует обратить внимание на Красную Поляну, Архыз и Мамисон. В других регионах страны оптимальными вариантами для обучения станут Шерегеш, Абзаково, Белокуриха, Большой Вудъявр и Губаха.

Цены на проживание в январе 2027 года и альтернатива в Подмосковье

Согласно предварительным расчетам туроператора на январь 2027 года после завершения новогодних каникул, семь ночей проживания с завтраками на двоих в отелях у подъемников или с трансфером до трасс обойдутся в следующие суммы:

Шерегеш: от ₽40,6 тыс.

Губаха: от ₽41,4 тыс.

Абзаково: от ₽46 тыс.

Белокуриха: от ₽47,5 тыс.

Большой Вудъявр: от ₽53,4 тыс.

Архыз: от ₽55,8 тыс.

Мамисон: от ₽106 тыс.

Красная Поляна: от ₽48,3 тыс. до ₽154,3 тыс. в зависимости от уровня размещения.

В указанные тарифы не входят авиабилеты, покупка ски-пассов, аренда снаряжения и услуги инструкторов.

Для жителей столичного региона оптимальным решением станет знакомство с горными лыжами неподалеку от дома. В Подмосковье работает около десяти небольших спортивных парков, среди которых выделяются Сорочаны и Волен. Их широкие и недлинные склоны отлично подходят для первых тренировок в формате поездки выходного дня. Две ночи проживания на двоих с завтраками в таких комплексах в январе оцениваются от ₽21 тыс., а суточный безлимитный ски-пасс для взрослого ориентировочно стоит 1990₽ в будние дни и 3490₽ в выходные. Подобный формат позволяет без лишних трат понять, подходит ли человеку горнолыжный спорт, прежде чем бронировать полноценный отпуск в горах.