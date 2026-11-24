Пароли из комбинаций последовательных цифр «123456» и «12345678», а также слово admin стали самыми популярными в мире в 2026 году. При этом «123456» становится таким седьмой раз за последние восемь лет. Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности NordPass .

Согласно исследованию, посвященному 200 самым используемым паролям, на первом месте в рейтинге популярности во всем мире — комбинация идущих подряд цифр от одного до шести: ее использовали более 7,2 миллиона раз. Этот пароль занимает первую строчку рейтинга седьмой раз за последние восемь лет.

На втором месте — слово admin («администратор»), использованное почти 4,5 миллиона раз, а на третьем — последовательность цифр от одного до восьми с почти тремя миллионами использований.

Примечательно, что комбинации идущих подряд цифр составляют значительную часть используемых по всему миру паролей. На седьмом месте — слово «пароль» на английском языке, password.

Исследование проводилось в 44 странах мира: в его рамках были изучены базы данных даркнета и публичные утечки данных в промежуток с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

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