В минувшие выходные фонд «Живая классика» провел в Санкт-Петербурге четвертый (НЕ)детский форум, в нем приняли участие выпускники международного конкурса юных чтецов, амбассадоры проекта и их наставники из 40 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

Они собрались на площадке, чтобы познакомиться, пообщаться, получить новые знания и обменяться опытом. Форум направлен на формирование и укрепление сообщества талантливых, читающих, творчески мыслящих подростков со всей России.

«(НЕ)детский форум „Живая классика“ — пространство, где подростки разговаривают со взрослыми на равных и думают смело и самостоятельно. Здесь каждая идея может стать проектом, способным изменить жизнь — вашу, вашего окружения, а иногда и целого города. У вас будет возможность обменяться опытом, найти партнеров и друзей, а может, придумать что-то, что трансформирует литературную среду и создаст новые культурные смыслы», — сказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, открывая форум.

В программу вошли лекции и мастер-классы от представителей креативных индустрий, культурных институций, экспертов и звездных гостей, литературные квизы, стратсессия для амбассадоров от наставников и кураторов «Живой классики».

Подмосковье на форуме представляла девятиклассница Кая Арлекино. Она подготовила и провела литературный квиз «Научная фантастика», проявив эрудицию, находчивость и глубокое знание культовых произведений советских фантастов. В рамках культурной программы участники форума посетили литературный музей «XXI век» и музей Державина.

(НЕ)детский форум «Живая классика» проводится при Грантовой поддержке РДДМ «Движение первых», а также при поддержке Фонда Президентских грантов.

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