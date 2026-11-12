Защита от ЧП и домашние хлопоты: как верующим отметить Никодимов день 13 ноября

Тринадцатого ноября 2026 года православные верующие отмечают Никодимов день, вспоминая преподобных Никодима и Спиридона Печерских, а также святую Мавру Константинопольскую, пишет aif.ru .

Церковный календарь в этот день обращает внимание на подвигов исторических лиц. В XII веке монахи Никодим и Спиридон более 30 лет без устали пекли просфоры в Печерах, однажды чудом усмирив молитвой сильный пожар в печи. Преподобная Мавра в V веке жила в Константинополе, где помогала святой Домне развивать христианские обители и женские училища. В народе этот период привыкли называть Никодимовым днем, связывая его с размеренным ведением хозяйства и подготовкой к приближающимся холодам.

Главный смысл памятной даты кроется в прославлении ежедневного скромного труда, который приносит огромную пользу. Поскольку Никодим и Спиридон чудом спасли обитель от огня, православные традиционно обращаются к ним с молитвами о защите жилища от пожаров и любых разрушительных стихий.

В эту пятницу верующие соблюдают постные правила в пище. На столе разрешены блюда из курицы, однако хозяйки старались готовить их так, чтобы подать к трапезе ближе к выходным. Удачным временем дата считается для любителей рыбалки, а также для завершения хлопот по утеплению дворов и подготовке домашней скотины к зимовке.

Существовал и ряд строгих запретов. На Никодима категорически не рекомендуется:

Давать деньги в долг или оформлять займы.

Совершать крупные и импульсивные траты.

Затевать семейные ссоры — конфликт в этот день может затянуться надолго.

Вести пустые разговоры или вступать в диалоги с незнакомцами на улице.

Наблюдения за природой помогали предсказать погоду: если поутру запели снегири — жди скорых морозов, звонкое чириканье воробьев обещает потепление, а начавшийся мелкий дождик сулит затяжную слякоть и непогоду.