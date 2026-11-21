Почти половина жителей России никогда не задумывались о том, как часто нужно менять матрас. При этом 40% опрошенных считают покупку нового изделия слишком затратной, а треть использует матрасы старше десяти лет. Такие данные приводит исследование ORMATEK, поступившее в «Газету.Ru» .

Согласно опросу, 30% респондентов пользуются текущим матрасом от одного до трех лет, по 20% приобрели его четыре-пять или шесть-десять лет назад, 2% — менее года назад. У 5% матрас служит от 16 до 20 лет, столько же спят на нем более двух десятилетий, а у 1% россиян спальное место старше их самих.

За время эксплуатации матрас становится свидетелем семейных событий: у 38% респондентов за это время родились дети, у 35% появились домашние животные, 27% создали семью или начали жить с партнером. Переезды вместе с хозяевами перенес 18% опрошенных, ремонт и обновление мебели — 15%.

Поводом задуматься о покупке чаще всего становятся видимые изменения матраса и снижение комфорта. На рекомендованный срок службы при внешне нормальном состоянии ориентируются лишь 7%.

Даже если матрас потерял форму или стал неудобным, владелец не всегда сразу отправляется за новым. Для 40% покупка слишком дорогая, 30% пока удобно спать на старом изделии, 20% сложно выбрать подходящую модель, 17% не считают возраст матраса причиной для обновления. Совместить покупку с другими переменами планируют 13% — во время ремонта или переезда. По 5% не хотят тратить время на поиск либо не понимают, куда деть старый матрас. При этом 22% сообщили, что не откладывают замену, если она необходима.

Большинство опрошенных ухаживают за матрасом: 55% периодически переворачивают спальное место или меняют его положение, 48% используют защитный наматрасник, 37% чистят самостоятельно, 30% проветривают, 7% заказывают профессиональный клининг. Практически никак не ухаживают за изделием 15%.

После замены матрас не всегда отправляется на выброс: 25% отвозят его на дачу или используют в другом помещении, 22% отдают родственникам или знакомым, 10% разбирают для использования материалов в быту, 5% передают на благотворительность. Выбрасывают изделие 42% опрошенных, переработку или специализированную утилизацию выбирает лишь 1%.

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