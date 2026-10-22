Гелий из первых пяти минут Вселенной: астрономы измерили его с рекордной точностью

AJ: астрономы измерили первичный гелий с рекордной точностью ниже 1%

Общество

Астрономы измерили содержание гелия, образовавшегося в первые минуты после Большого взрыва, с точностью менее 1% — значительно выше прежних оценок. Результаты опубликованы в The Astrophysical Journal.

Для работы специалисты, включая исследователей Университета Миннесоты, провели 130 часов наблюдений на Большом бинокулярном телескопе. Они изучили 15 небольших удаленных галактик, чей химический состав мало изменился с момента формирования. Такие объекты выступают своеобразными космическими капсулами времени, позволяя точнее оценить количество первичного гелия.

Анализ вели с помощью спектрографов MODS, созданных при участии Университета штата Огайо. Команда одновременно исследовала более 10 спектральных линий гелия и 15 линий водорода, что помогло выявить и скорректировать небольшие источники погрешности. Заслуженный профессор Эван Скиллман назвал работу масштабным физическим экспериментом и одним из самых значительных открытий за 40 лет карьеры. По его словам, получено фундаментальное число, которое говорит об условиях Вселенной в первые пять минут ее существования. Профессор Ричард Погге отметил, что спектрографы разрабатывали 12 лет именно для подобных задач.

Уточненные данные о первичном гелии позволили рассчитать количество семейств нейтрино в ранней Вселенной. Измерения также служат проверкой теории Большого взрыва наряду с расширением Вселенной и реликтовым излучением.

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