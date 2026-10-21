Губернатор Демешин анонсировал запуск новых электропоездов в Хабаровском крае
АиФ: кардинально изменить транспорт за два года решили в Хабаровском крае
В Хабаровском крае уже в следующем году появятся новые электрические поезда для перевозки пассажиров. О масштабном обновлении транспортной системы региона сообщил губернатор Дмитрий Демешин на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС. По словам главы края, проект уже согласован с руководством Дальневосточной железной дороги и станет частью комплексной программы по развитию электрификации, авиасообщения и поездов дальнего следования. Об этом сообщает hab.aif.ru.
Ключевые изменения в транспортной системе региона
- Сроки реализации: запуск новых электропоездов запланирован на 2027 год, а масштабное обновление транспортной системы займет два года.
- Договоренности: проект закупки и запуска электричек согласован с руководством Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
- Развитие инфраструктуры: в Хабаровском крае продолжается активная электрификация путей, увеличение количества составов дальнего следования и расширение сети авиасообщения.
- Назначение транспорта: новые электрички дополнят сеть автобусных маршрутов и других видов общественного транспорта для перевозки жителей региона.