Губернатор Демешин анонсировал запуск новых электропоездов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае уже в следующем году появятся новые электрические поезда для перевозки пассажиров. О масштабном обновлении транспортной системы региона сообщил губернатор Дмитрий Демешин на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС. По словам главы края, проект уже согласован с руководством Дальневосточной железной дороги и станет частью комплексной программы по развитию электрификации, авиасообщения и поездов дальнего следования. Об этом сообщает hab.aif.ru.