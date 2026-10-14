Ответ параллельного импорта: в РФ привезли стильный электрокар с поддержкой Stellantis

На российский автомобильный рынок по каналам параллельного импорта поступила новая модель китайского бренда Leapmotor — компактный электрический кроссовер A10. Стоимость экземпляра из наличия стартует от 2,2 миллиона рублей. Автомобиль комплектуется 122-сильным электродвигателем, батареей емкостью 53 кВт·ч с запасом хода до 505 километров и богатым набором опций комфорта, включая мультимедиа с 14,6-дюймовым экраном и системы помощи водителю. Напомним, что бренд Leapmotor с 2023 года развивается при поддержке международной автомобильной корпорации Stellantis. Об этом сообщает «Российская газета».

Технические характеристики и запас хода Leapmotor A10

Электрокроссовер Leapmotor A10 оснащается безальтернативной силовой установкой с передним электромотором мощностью 122 л. с. Время разгона до 100 км/ч составляет 10,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

Тяговая аккумуляторная батарея емкостью 53 кВт·ч обеспечивает автономный пробег до 505 км на одном заряде. Длина кузова автомобиля составляет 4270 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1635 мм.

Оснащение салона и мультимедийные возможности

Модель предлагает широкий спектр опций для водителя и пассажиров: электрорегулировку водительского кресла, подогрев передних сидений, бесключевой запуск, встроенный видеорегистратор, USB-разъемы и розетку на 12 вольт.

На передней панели установлен крупный 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, сочетающийся с цифровой приборной панелью. Пассажиры второго ряда получили складной столик и подстаканники.

Электронные помощники и история марки

Безопасность и удобство управления обеспечивают датчики парковки, адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора на 360 градусов.

Компания Leapmotor была основана в 2017 году, а в 2023 году ее стратегическим партнером стал автоконцерн Stellantis, что ускорило глобальную экспансию бренда на зарубежные рынки.