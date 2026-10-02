Ученые изучили влияние черники и капусты на обмен веществ

Черника и листовая капуста помогли улучшить показатели холестерина и снизить отдельные маркеры воспаления у крыс с ожирением. К таким выводам пришли исследователи Университета Таскиги. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте участвовали 56 крыс. На протяжении восьми недель ученые добавляли в их рацион порошки и экстракты черники и листовой капусты, а также сочетание этих продуктов. Затем специалисты оценивали показатели глюкозы и холестерина в крови и уровень воспалительных маркеров.

У животных, получавших растительные добавки, повысился уровень HDL («хорошего» холестерина) и снизился LDL («плохого») по сравнению с контрольной группой. Наиболее выраженное снижение интерлейкина-6 — одного из маркеров воспаления — зафиксировали при использовании экстракта листовой капусты.

Авторы считают, что растительные продукты могут иметь потенциал для улучшения обмена веществ и снижения воспаления при ожирении. Однако результаты эксперимента на животных не подтверждают аналогичный эффект у людей.

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