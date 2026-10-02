Ученые изучили влияние черники и капусты на обмен веществ

Nutrients: черника и капуста улучшили показатели холестерина в эксперименте

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Черника и листовая капуста помогли улучшить показатели холестерина и снизить отдельные маркеры воспаления у крыс с ожирением. К таким выводам пришли исследователи Университета Таскиги. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте участвовали 56 крыс. На протяжении восьми недель ученые добавляли в их рацион порошки и экстракты черники и листовой капусты, а также сочетание этих продуктов. Затем специалисты оценивали показатели глюкозы и холестерина в крови и уровень воспалительных маркеров.

У животных, получавших растительные добавки, повысился уровень HDL («хорошего» холестерина) и снизился LDL («плохого») по сравнению с контрольной группой. Наиболее выраженное снижение интерлейкина-6 — одного из маркеров воспаления — зафиксировали при использовании экстракта листовой капусты.

Авторы считают, что растительные продукты могут иметь потенциал для улучшения обмена веществ и снижения воспаления при ожирении. Однако результаты эксперимента на животных не подтверждают аналогичный эффект у людей.

Ранее эксперт развеяла главный миф об укреплении здоровья перед зимой.

Читайте также

СТО отказываются ремонтировать машины по ОСАГО: что произошло со стоимостью запчастей

Как сохранить гортензию на зиму: три способа сушки и главные ошибки

Как сохранить гортензию на зиму: три способа сушки и главные ошибки

«Годами оформляют как самозанятых». Что изменится на платформах с 1 октября?

«Годами оформляют как самозанятых». Что изменится на платформах с 1 октября?

Бархатный сезон: турэксперт раскрыла, куда россияне едут отдыхать этой осенью

Бархатный сезон: турэксперт раскрыла, куда россияне едут отдыхать этой осенью

Белый медведь вышел к библиотеке Диксона и снова появился рядом с людьми

Глава наблюдательной миссии СНГ посетил избирательные участки в Королеве

Глава наблюдательной миссии СНГ посетил избирательные участки в Королеве

В МВД рассказали, что делать, если подпись изменилась

В МВД рассказали, что делать, если подпись изменилась

Жилье в России снова дорожает: риелторы назвали новые цифры

«Хватит кормить детей по прописке»: Миронов требует вернуть молочные кухни по всей РФ

«Хватит кормить детей по прописке»: Миронов требует вернуть молочные кухни по всей РФ

Избирательные участки открылись в округах Московской области во второй день выборов

Избирательные участки открылись в округах Московской области во второй день выборов

Подмосковные собаки стали героями фотовыставки «Лохматый пассажир» во Внуково

Подмосковные собаки стали героями фотовыставки «Лохматый пассажир» во Внуково

Волонтеры и спасатели разбирают завалы после атаки БПЛА на Ульяновск

Добавьте mosregtoday.ru в избранное