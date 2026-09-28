Почерк врача стоил поликлинике ₽500 тыс.

Жительница Якутска отсудила ₽500 тыс. из-за неразборчивого почерка врача

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Жительница Якутска отсудила у поликлиники ₽500 тыс. из-за неразборчивого почерка врача, который помешал вовремя назначить лечение. Об этом сообщает Lenta.ru.

Поводом для иска стал протокол медосмотра. Текст был написан неразборчиво и с сокращениями. Экспертиза назвала такие сокращения недопустимыми и указала на отсутствие фамилии, имени, отчества врача и его подписи. Обследование показало, что здоровье женщины требует дополнительной проверки, но в итоговом заключении ее признали годной к работе. Через несколько месяцев у нее появились сильные боли, потребовавшие лечения и операции. Впоследствии россиянке установили инвалидность. Она потребовала от поликлиники миллион рублей компенсации морального вреда, около ₽48 тыс. на лечение и более ₽343 тыс. утраченного заработка.

Первая экспертиза подтвердила: пациентке не дали рекомендации по дальнейшему обследованию, а в выписку не внесли предварительный диагноз. Дополнительная экспертиза заявила об отсутствии дефектов медпомощи. Верховный суд увидел противоречия и направил материалы на новое исследование. Оно показало, что рентгенолог неправильно интерпретировал результаты. Изначально городской суд присудил ₽60 тыс, но истица подала апелляцию. В итоге Верховный суд увеличил сумму до ₽500 тыс. Также с поликлиники взыскали ₽50 тыс. на адвоката. Так что небрежность в документах обернулась для медучреждения кругленькой суммой.

Ранее стало известно, что мужчина годами жил с металлом внутри: у пациента нашли множество игл в сердце и внутренних органах.

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