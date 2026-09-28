В «Росохотрыболовсоюзе» назвали самые популярные виды охоты в Подмосковье
Росохотрыболовсоюз: москвичи чаще всего охотятся в Подмосковье на лисиц и зайцев
Жители Москвы и Подмосковья чаще всего выбирают охоту на лисиц, зайцев, лосей и вальдшнепов, а также на уток. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал заместитель президента ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Виктор Еремин.
По его данным, среди пушных животных наиболее востребованы лисица и зайцы-беляк и русак. Также охотники добывают белку и ондатру. Среди копытных популярны лось, косуля и кабан. Олени, по словам эксперта, встречаются реже из-за небольшой численности и ограниченных лимитов.
Среди птиц заметным спросом пользуются вальдшнеп, дупель и коростель. Отдельно специалист отметил распространенность утиной охоты: наиболее часто добываемым видом является кряква.
Еремин сообщил, что в последние годы число выдаваемых разрешений остается примерно на одном уровне. Существенных изменений интереса к разным видам охоты не наблюдается.
При этом часть жителей столицы предпочитает выезжать в другие регионы, где охотничьи угодья разнообразнее, а выбор дичи шире.
Ранее сообщалось, что в Москве открыли новые площадки для выгула и дрессировки собак.