«Связь между всеми медведями мира». О каком «эффекте сотой обезьяны» рассказал зоолог?
Зоолог Кудактин: медведи чаще выходят к людям из-за доступных отходов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]
Заслуженный зоолог РФ Анатолий Кудактин сообщил о необычном поведении медведей, которое на данный момент не имеет научного объяснения. Об этом он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Самое поразительное — это некая связь, которая существует между всеми медведями мира, и которую невозможно объяснить рационально. Это как “эффект сотой обезьяны”, — заявил доктор биологических наук.
Под «эффектом сотой обезьяны» понимают гипотезу о передаче навыков среди животных. Кудактин отметил, что данное явление может объяснять участившиеся случаи поиска пищи медведями рядом с людьми в разных странах.
При этом профессор подчеркнул, что поведение животных в значительной степени обусловлено деятельностью человека. Мусор, доступные пищевые отходы и изменение среды обитания вынуждают медведей чаще приближаться к населенным пунктам.
Ранее сообщалось о том, что охотник связал участившиеся выходы медведей с нехваткой корма в Сибири.