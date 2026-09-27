«Связь между всеми медведями мира». О каком «эффекте сотой обезьяны» рассказал зоолог?

Заслуженный зоолог РФ Анатолий Кудактин сообщил о необычном поведении медведей, которое на данный момент не имеет научного объяснения. Об этом он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Самое поразительное — это некая связь, которая существует между всеми медведями мира, и которую невозможно объяснить рационально. Это как “эффект сотой обезьяны”, — заявил доктор биологических наук.

Под «эффектом сотой обезьяны» понимают гипотезу о передаче навыков среди животных. Кудактин отметил, что данное явление может объяснять участившиеся случаи поиска пищи медведями рядом с людьми в разных странах.

При этом профессор подчеркнул, что поведение животных в значительной степени обусловлено деятельностью человека. Мусор, доступные пищевые отходы и изменение среды обитания вынуждают медведей чаще приближаться к населенным пунктам.

Ранее сообщалось о том, что охотник связал участившиеся выходы медведей с нехваткой корма в Сибири.