Подмосковные собаки стали героями фотовыставки «Лохматый пассажир» во Внуково

Собаки из Подмосковья стали героями фотовыставки «Лохматый пассажир», посвященной собакам-поводырям, она откроется в Международном аэропорту Внуково в четверг, 1 октября. Специальный проект создан программой Особый взгляд фонда «Искусство, наука и спорт» и Международным аэропортом Внуково при экспертном участии учебно-кинологического центра «Собаки-помощники» из подмосковной Балашихи.

Организаторы приурочили открытие экспозиции к Международному дню белой трости, который ежегодно отмечается 15 октября. В экспозицию вошли 10 фотографий, которые демонстрируют связь и взаимопонимание между четвероногими помощниками и их хозяевами из разных регионов России. Посетители увидят кадры из жизни незрячих путешественников, а также ознакомятся с информацией о процессе подготовки собак-проводников. Для незрячих и слабовидящих посетителей выставка будет снабжена специальной NFC-меткой.

Выставку можно будет посетить до конца октября в терминале А аэропорта, вход свободный.

Центр «Собаки-помощники» является одной из двух профильных организаций в России, которая профессионально занимается подготовкой собак-проводников для незрячих людей из разных регионов. В Московском регионе живут около 110 собак-проводников, их обучение занимает до полутора лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 0+