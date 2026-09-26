«Валдай 45 LNG» вышел на российский рынок: тягач получил запас хода 1200 км

Компания «Современные транспортные технологии» начала продажи магистрального тягача «Валдай 45 LNG» в России. Автомобиль работает на сжиженном природном газе, а заявленная экономия на топливе может достигать 40% по сравнению с дизельными аналогами. Об этом говорится в сообщении дистрибьютора, поступившем в «Известия» 23 сентября.

Тягач оснащен двумя криогенными баками общей вместимостью 950 л. Заявленный запас хода достигает 1200 км. В компании также указывают на возможность увеличения ресурса силовой установки примерно в полтора раза благодаря особенностям сгорания газового топлива.

«Валдай 45 LNG» предназначен для работы в составе автопоезда полной массой до 45 т. Собственная полная масса тягача составляет 18 т.

Под кабиной установлен шестицилиндровый двигатель объемом 14,8 л. Его мощность составляет 570 л. с., максимальный крутящий момент — 2600 Нм. Двигатель работает совместно с 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач.

Конструкция шасси и колесная база длиной 4200 мм, по данным производителя, позволяют использовать тягач примерно с 95% представленных на рынке полуприцепов. Для снижения нагрузки на основную тормозную систему предусмотрены моторный тормоз и ретардер.

Задняя пневматическая подвеска рассчитана на нагрузку до 13 т. Тягач адаптирован к эксплуатации в российских климатических условиях: кабина получила дополнительную тепло- и шумоизоляцию, кузов обработан от коррозии, а для стоянок предусмотрен автономный отопитель.

В кабине высотой 190 см установлены два спальных места. В оснащение входят цифровая приборная панель, холодильник, инвертор с розеткой на 220 В и беспроводная зарядка для смартфона. Также предусмотрены вещевой ящик и складной столик в передней панели со стороны пассажира.