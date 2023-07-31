Глава французского МИД опровергла слухи о военном вторжении в Нигер
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Глава МИД Франции заявила, что страна не готовит военное вторжение в Нигер. Подробности рассказало ТАСС.
В эфире местного телеканала Катрин Колонна заявила, что слухи, распространенные мятежниками, о готовящейся военной интервенции в Нигер являются ложью, более того, по словам политика, Франция рассчитывает, что в африканском государстве будет восстановлен конституционный порядок в стране. Также она подчеркнула, что все, о чем беспокоится Франция в данной ситуации, это благополучие находящихся в Нигере французских граждан.
Министр убеждена, что в скором времени обстановка в Нигере стабилизируется. По мнению Колонны, восстановление президента в должности возможно до введения войск соседних африканских стран.