Глава венгерского МИД выступил за возвращение президента Нигера к власти
Фото: [©Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости]
МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил ситуацию в Нигере с французской коллегой и выступил за возвращение президента Базума к власти. Подробности рассказало РИА Новости.
По словам Сийярто, Венгрия, как и Франция, поддерживает выбранного в соответствии с правилами демократии президента и выступает за восстановление Базума в качестве лидера страны. Также он добавил, что возвращение президента на пост позволит избежать роста нелегальной миграции в европейские страны.
Глава французского МИД также выступила за сохранение в стране демократии, но сообщила, что Франция готова вывезти из Нигера около сотни своих граждан. Самолет для эвакуации уже вылетел в столицу африканского государства.