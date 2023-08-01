Глава венгерского МИД выступил за возвращение президента Нигера к власти

МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил ситуацию в Нигере с французской коллегой и выступил за возвращение президента Базума к власти. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам Сийярто, Венгрия, как и Франция, поддерживает выбранного в соответствии с правилами демократии президента и выступает за восстановление Базума в качестве лидера страны. Также он добавил, что возвращение президента на пост позволит избежать роста нелегальной миграции в европейские страны.

Глава французского МИД также выступила за сохранение в стране демократии, но сообщила, что Франция готова вывезти из Нигера около сотни своих граждан. Самолет для эвакуации уже вылетел в столицу африканского государства.