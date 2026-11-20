«Главное — не вывески, а главврач»: как в Башкирии планируют радикально повысить качество лечения зубов в госсекторе
Минздрав РБ: государственные стоматологии Башкирии берут курс на новое качество
Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин анонсировал масштабное обновление государственных стоматологических поликлиник республики. По его словам, уровень комфорта и качества медицинских услуг в госучреждениях должен соответствовать стандартам частных клиник.
Стратегия развития отрасли была детально обсуждена 19 ноября на профильном совещании в Уфе. Ключевым элементом преобразований станет внедрение единого фирменного стиля для всех стоматологий региона. Как отметил глава ведомства, это необходимо не ради визуальной эстетики, а для того, чтобы пациент с порога чувствовал себя уверенно и понимал, куда именно он обратился.
Рахматуллин подчеркнул, что успех реформы зависит в первую очередь от главных врачей учреждений. Именно их личная вовлеченность гарантирует создание сильной профессиональной команды и достойных условий для приема. Окончательным критерием эффективности новой стратегии министр назвал уровень удовлетворенности пациентов, положительные изменения в которой граждане смогут оценить в ближайшее время.