Стратегия развития отрасли была детально обсуждена 19 ноября на профильном совещании в Уфе. Ключевым элементом преобразований станет внедрение единого фирменного стиля для всех стоматологий региона. Как отметил глава ведомства, это необходимо не ради визуальной эстетики, а для того, чтобы пациент с порога чувствовал себя уверенно и понимал, куда именно он обратился.

‎Рахматуллин подчеркнул, что успех реформы зависит в первую очередь от главных врачей учреждений. Именно их личная вовлеченность гарантирует создание сильной профессиональной команды и достойных условий для приема. Окончательным критерием эффективности новой стратегии министр назвал уровень удовлетворенности пациентов, положительные изменения в которой граждане смогут оценить в ближайшее время.