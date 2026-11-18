Ключевой темой встречи парламентариев 18 ноября стали выборы руководителя муниципалитета. Процедура прошла в формате открытого голосования в строгом соответствии с региональным законодательством Московской области и правилами конкурсного отбора кандидатов. По итогам подсчета голосов народные избранники единодушно поддержали кандидатуру Руслана Смашнева.



Новый мэр выразил признательность депутатам и всем горожанам за оказанную поддержку. По его словам, он уже успел глубоко погрузиться в текущие дела округа, хорошо понимает главные запросы жителей и намерен приложить максимум усилий для развития и улучшения жизни в Долгопрудном.



Стоит отметить, что управленец руководил городом в статусе временно исполняющего полномочия с 5 октября.