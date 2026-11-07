Достоевский становится все популярнее в Южной Корее: переводчица объяснила любовь к русской классике

В Южной Корее растет интерес к русской литературе, особенно к произведениям Федора Достоевского. Об этом РИА Новости рассказала южнокорейская переводчица Ким Чжон А, которая занимается популяризацией творчества русского классика среди местных читателей. По ее наблюдениям, произведения писателя и раньше пользовались признанием, однако в последние годы внимание к ним заметно усилилось.

«Его и раньше любили, но сейчас еще больше любят», — отметила Ким Чжон А, отвечая на вопрос об отношении южнокорейской аудитории к Достоевскому. Переводчица хорошо знакома с творчеством писателя: она перевела на корейский язык четыре его знаменитых романа — «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Эти произведения затрагивают вопросы нравственного выбора, человеческих отношений, ответственности и внутренних противоречий, которые остаются актуальными для читателей разных стран.

По мнению Ким Чжон А, одна из главных причин интереса к Достоевскому заключается в гуманистических ценностях, отраженных в его книгах. Среди них переводчица выделила сострадание к ближнему, способность прощать и любовь к жизни. «Я думаю, что это вечные человеческие ценности и они будут важны, пока существует человечество», — подчеркнула она. При этом конкретных данных о продажах книг или тиражах переводов собеседница агентства не привела. Ее оценка основана на личных наблюдениях за интересом к русской литературе в Южной Корее.