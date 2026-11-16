Сотни фур застряли на границе Польши и Украины в пробках на десятки километров

На границе Польши и Украины образовались масштабные очереди из грузового транспорта. Согласно актуальным данным польского государственного портала Granica на 16 ноября, наиболее напряженная ситуация сложилась на пункте пропуска Хребенне, где водителям большегрузов массой свыше 7,5 тонны приходится ожидать начала пограничного оформления около 24 часов , сообщает польская радиостанция RMF FM.

Накануне протяженность затора перед переходом Хребенне достигала 42 километров — колонна из примерно 330 фур растянулась до населенного пункта Полянувка. Еще около 650 грузовиков скопились перед пунктом пропуска Дорогуск, где длина очереди составляла 16 километров. К настоящему моменту время ожидания начала оформления при выезде из Польши распределилось следующим образом:

Хребенне — 24 часа;

Медыка — около 20 часов;

Дорогуск — 18 часов;

Корчова — 17 часов.

Чтобы колонны большегрузов не парализовали движение по местным дорогам, польская полиция организовала специальные буферные зоны. В районе города Хелм одну из таких площадок уже ликвидировали по мере сокращения затора, однако о полной нормализации трафика говорить пока преждевременно.

Причины заторов и прогноз до середины декабря

В налоговой администрации Польши связывают обострение ситуации с традиционным ростом грузопотока в выходные дни и предновогодним увеличением объемов перевозок в конце года. Представитель ведомства Михал Дерусь предупредил, что повышенная нагрузка на пограничные переходы с большой вероятностью сохранится вплоть до середины декабря.