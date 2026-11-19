Помощь ветерану СВО в Котельниках: бойцу доставлены зимние шины и аксессуары
Фото: [ассоциация ветеранов СВО Котельников]
Ассоциация ветеранов СВО городского округа Котельники провела благотворительную акцию для своего земляка — Виталия Бескишского, ветерана спецоперации ВС РФ, получившего ранение ног в ходе выполнения боевой задачи.
Руководитель Ассоциации Роман Гаратов совместно с депутатом Совета депутатов округа Дмитрием Беккеровым передали бойцу комплект зимних шин для автомобиля и другие необходимые зимние аксессуары. Реализация инициативы стала возможной благодаря финансовой поддержке Андрея Клепикова, которому Ассоциация выразила искреннюю благодарность.
По словам Романа Гаратова, организация продолжит оказывать помощь участникам СВО и их близким, помогая решать насущные вопросы. Он также поблагодарил всех неравнодушных, кто поддерживает защитников.