Здравоохранение

Одним из главных приоритетов остается решение кадрового вопроса в больницах. Благодаря областным мерам поддержки — доплатам, компенсации аренды, служебному жилью и выделению земли — за год штат местных медучреждений пополнили 24 врача (включая трех целевиков) и 26 специалистов среднего звена. Еще 23 студента отправились учиться по целевым направлениям. Чтобы готовить смену со школьной скамьи, профильные медицинские классы открыли в Лицее № 1, а также в школах № 14 и № 18.



Земельный вопрос

За девять месяцев в округе заключили 170 договоров купли-продажи земли на ₽155,7 млн (95 наделов ушли с торгов) и оформили 288 соглашений о перераспределении участков на ₽55,9 млн. В администрации напомнили, что многодетные семьи и медики могут получить землю бесплатно. Подать документы на перераспределение можно через региональный портал госуслуг, а следить за аукционами — на сайте torgi.gov.ru.



Экология

В лесах округа с начала года расчистили 15 стихийных свалок, вывезя около 400 кубометров отходов. Кроме того, во время акции «Чистый лес» в порядок привели два гектара территории. Сообщить о незаконных навалах мусора жители могут по телефону 8 (49643) 2-33-25.



Дороги и безопасность

Дорожные службы заделали 7 926 из 8 129 выявленных ям и дефектов покрытия. В планах на 2026–2027 годы — капитально отремонтировать 2,4 км подъездных путей к участкам многодетных семей.



Пожарная безопасность

Отдельно на встрече затронули профилактику возгораний: автономными дымовыми извещателями уже оборудовали дома 648 многодетных и 155 малообеспеченных семей.



Записаться на установку датчиков можно по номеру 8 (496) 432-99-00 (доб. 1035), а задать любые другие вопросы главе округа — по телефону горячей линии 8 (49643) 2-99-03.