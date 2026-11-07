Приговор в Кузбассе: владельцев сауны в Прокопьевске отправили в колонию

Суд в Кемеровской области вынес приговор по уголовному делу о пожаре в частной сауне города Прокопьевска, унесшем жизни 5 несовершеннолетних. Троих обвиняемых — индивидуального предпринимателя, его брата (руководителя заведения) и администратора — признали виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Суд назначил предпринимателю 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима, его брату — 9 лет и 4 месяца, администратору — 9 лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщает издание « Известия ».

Следствием и судом установлено, что 31 января 2026 года шестеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет арендовали сауну на улице Кубанской для празднования дня рождения. Администратор заведения допустила несовершеннолетних без сопровождения взрослых, после чего дважды заложила дрова и уголь в печь, не контролируя температуру нагрева, и оставила детей без присмотра. Это вызвало усиленное горение и возгорание конструкций.

В помещении отсутствовали первичные средства пожаротушения, а эвакуационные выходы были заколочены. В условиях сильного задымления подростки не смогли найти выход из здания. В результате 5 человек скончались на месте от отравления угарным газом, спастись удалось лишь одной 16-летней девушке.