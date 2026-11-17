В Новом Уренгое медики провели малотравматичную операцию и сохранили почку пациенту, поступившему в критическом состоянии после тяжелой травмы, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу городской больницы.

Мужчину доставили в Новоуренгойскую центральную городскую больницу с серьезным внутренним кровотечением — сломанные ребра пробили ему почку. Ситуация осложнялась тем, что свернувшаяся кровь образовала плотные сгустки, которые заблокировали мочеточник и заполнили мочевой пузырь. Из-за нарушения оттока жидкости у пациента могла развиться острая недостаточность и отказать сразу обе почки.

Раньше в подобных случаях пациентам делали тяжелую открытую операцию, которая зачастую заканчивалась удалением поврежденного органа. Однако на этот раз врачи выбрали щадящую тактику. Рентгенэндоваскулярный хирург Руслан Абдуллаев через небольшой прокол в артерии завел микрокатетер прямо к разорванному сосуду и заблокировал его специальными микроспиралями.

Остановив кровотечение без единого разреза, к работе подключились урологи — они убрали скопившиеся сгустки и вернули организму нормальную функцию. Благодаря слаженным действиям бригады и лечащего врача Аслана Хуранова мужчине удалось избежать инвалидности, и уже через пять дней его отпустили домой.