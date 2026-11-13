Названы самые бюджетные горнолыжные курорты России на зиму 2026 года

Байкальск в Иркутской области и Архыз в Карачаево-Черкесии возглавили рейтинг наиболее быстрорастущих горнолыжных направлений России в сезоне 2026 года по итогам анализа ранних бронирований сервиса «Авито Путешествия». Для зимнего отдыха туристы, включая жителей Московского региона, чаще всего выбирают просторные загородные коттеджи неподалеку от подъемников, чтобы разместиться семьями или большими компаниями. Лидерами по абсолютному числу бронирований домов остаются Архыз, Красноярск и Сочи, при этом самый заметный годовой прирост спроса на коттеджи зафиксирован в Нижнем Тагиле (+38%), Архызе (+21%), Белокурихе (+15%) и Байкальске (+14%). Раньше всех в стране — уже 7 ноября — канатные дороги запустили в красноярском фанпарке «Бобровый лог» и на Ергаках; во второй половине ноября стартует катание на горе Белой под Нижним Тагилом и в Белокурихе, в конце ноября — начале декабря открывается Архыз, а кластеры Сочи («Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна») принимают лыжников с середины декабря, пишет REGIONS .

Стоимость аренды загородных домов и квартир на курортах

Средняя ставка аренды загородного дома в горнолыжных регионах России в новом сезоне составила ₽9,9 тыс. в сутки, снизившись за год на 13%. Самое бюджетное размещение в коттеджах предлагают Байкальск с курортом «Гора Соболиная» (₽5 тыс. в сутки), пермская Губаха (₽6,5 тыс.) и алтайская Белокуриха (₽7,4 тыс.). В среднем дома снимают на 2 дня для компании из 5 человек, тогда как в Сочи срок бронирования достигает 4 дней, а в Красноярск и Нижний Тагил едут самыми большими компаниями — по 7 человек. В сегменте посуточных квартир, где средние цены за год скорректировались на 3% до ₽3,2 тыс. в сутки, также лидируют крупные города (Сочи, Красноярск и Нижний Тагил), а рекордный скачок спроса показали Байкальск (+52%), Архыз (+42%) и Губаха (+16%), где наиболее доступное жилье стоит от ₽2 тыс. до ₽2,6 тыс. за ночь.

Смещение фокуса туристов с Красной Поляны на регионы

Как отметила коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина, география горнолыжного туризма в России активно диверсифицируется. Если в прошлые годы основной поток отдыхающих концентрировался вокруг курортов Красной Поляны, то в 2026 году путешественники все активнее осваивают региональные комплексы — Архыз, Белокуриху и Байкальск. Обострение конкуренции между площадками делает зимний отдых более доступным по бюджету и позволяет выбрать формат под конкретный запрос: от свободных без очередей склонов Прибайкалья до совмещения катания с термальными источниками на Алтае.