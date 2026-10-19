Глазок или камера слежки? Почему немецкий гость удивился двери русской квартиры

«Стеклянная сказка»: немец Ганс принял дверной глазок за камеру слежки

Общество

Обычный дверной глазок, привычный для большинства россиян, может удивить европейцев. Немец по имени Ганс, приехав в гости к знакомому Вадиму, принял его за камеру слежки и не понял, зачем смотреть на лестничную площадку через маленькое отверстие. Об этом пишет «Стеклянная сказка».

Для Вадима вопрос показался странным: в России глазок давно стал привычным способом убедиться, что за дверью находится именно тот, кого хозяин готов впустить. Разница объясняется устройством жилых домов. Во многих российских многоквартирных домах лестничная площадка остается общим пространством, куда могут попасть курьеры, случайные посетители и незнакомцы. В темном подъезде со старым освещением глазок позволяет оценить ситуацию, не открывая дверь.

Ганс объяснил, что в его представлении безопасность начинается задолго до квартиры: во многих жилых комплексах Германии вход в здание закрыт, попасть внутрь можно по ключу, коду или домофону. При этом отсутствие глазков не является общеевропейской нормой — они встречаются, а системы безопасности различаются в зависимости от дома и района. Гансу наблюдение через глазок кажется неловким: ему естественнее спросить, кто пришел, или воспользоваться домофоном.

Современные видеодомофоны и умные звонки постепенно меняют привычные способы защиты жилья, но многие продолжают пользоваться обычными глазками — они просты, не требуют электричества и работают без настроек. История показывает, что восприятие безопасности зависит от устройства домов, доступа посторонних в подъезд и личного опыта, а не только от национального характера.

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