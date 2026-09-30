Неизлечимая болезнь заставила россиянку переехать в машину

Жительница Петербурга узнала о неизлечимой болезни и переехала жить в автомобиль. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, женщина с детства мечтала путешествовать, но никак не решалась. Диагноз стал толчком к переменам. Роль дома сыграла ее легковушка. На подготовку ушел месяц, а в мае она съехала со съемной квартиры и отправилась в путь. Удаленка позволила работать из любой точки.

Автомобиль она обустроила с комфортом: организовала кровать с ортопедическим матрасом, купила раскладной столик, гирлянды для уюта и электродуш с палаткой. По словам девушки, это решение сделало ее другим человеком, чему она очень рада.