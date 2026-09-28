Дерматолог рассказала, когда осенью необходимо использовать SPF

Врач Носарева: пасмурная погода не исключает необходимость использования SPF

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Рада Дешина]

Пасмурная и прохладная погода осенью не исключает воздействие ультрафиолета, однако необходимость использования SPF зависит от УФ-индекса, продолжительности пребывания на улице и особенностей кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог «СМ-Косметология» Нана Носарева.

По словам специалиста, при УФ-индексе от 3 рекомендуется использовать солнцезащитный крем, одежду, головной убор и по возможности находиться в тени. При показателях 0–2 и непродолжительной прогулке большинству людей дополнительная защита обычно не требуется.

Врач отметила, что UVA-излучение связано с преждевременным старением и пигментацией кожи и способно проникать через оконное стекло. Поэтому защиту стоит учитывать при длительном нахождении у солнечного окна или за рулем.

Для повседневного использования Носарева рекомендует средства с SPF не ниже 30 и защитой от UVA и UVB. Крем следует наносить на открытые участки кожи, включая шею, уши и кисти. При длительном пребывании на улице его желательно обновлять примерно каждые два часа, а также после потоотделения или умывания.

Людям с повышенной чувствительностью к солнцу и тем, кто принимает фотосенсибилизирующие препараты или недавно проходил процедуры, следует соблюдать индивидуальные рекомендации врача.

Ранее сообщалось, что частые простуды у детей связаны с новыми вирусами.

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