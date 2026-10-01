«Не смывайте после каждого раза»: жителей округов около Вашингтона просят экономить воду в туалете

Жителей Мэриленда попросили не смывать воду в туалетах из-за сбоя

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Очистная станция, снабжающая питьевой водой округа Монтгомери и Принс-Джорджес в штате Мэриленд, обратилась к местным жителям с просьбой ограничить потребление воды после перебоев в электроснабжении. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили РИА Новости в компании-операторе WSSC Water.

В официальном обращении компании к потребителям содержится призыв использовать воду исключительно для самых необходимых нужд. В частности, рекомендуется воздержаться от полива газонов и любых других видов использования воды на улице, не смывать в туалете после каждого посещения, а также свести к минимуму работу стиральных и посудомоечных машин.

Сбои в подаче электроэнергии на комплексе Potomac Water Filtration Plant, расположенном на реке Потомак в 15 километрах от Вашингтона, начались во вторник, 29 сентября. Данное сооружение обслуживает два округа Мэриленда, однако не снабжает саму столицу США.

В компании WSSC Water подчеркнули, что станция продолжает очистку воды и ее подачу в распределительную сеть, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что американцы экономят на продуктах и услугах из-за инфляции.

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