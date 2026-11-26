Автор блога «Путешествия без багажа» на Дзене рассказал, как в Индии раздают бесплатную еду. По наблюдению россиянина, питание для нуждающихся организовано просто, и денег за него не требуют.

Путешественник описал, что люди подходят к большим кастрюлям с горячей пищей и спокойно получают порции. Еда, по его словам, простая, без украшений, но вкусная и сытная. Блогера удивили спокойствие вокруг и отсутствие суеты. В очереди стояло много детей, и, как он отметил, такие акции важны для семей, которым тяжело. Он добавил, что подобные кухни в Индии встречаются довольно часто.

Отдельно автор коснулся безопасности уличной еды. Не вся такая еда опасна, считает он, но риск кишечных инфекций существует: он возникает, если повара используют грязную воду, плохо хранят продукты или недостаточно тщательно моют ингредиенты.