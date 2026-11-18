Американка Криста Пайк, приговоренная к смертной казни в штате Теннесси и выжившая после процедуры, попросила администрацию исправительного учреждения разрешить ей повторно приобрести одежду и личные вещи, которые она раздала перед отправкой на исполнение приговора. Об этом свидетельствуют судебные документы, на которые ссылается РИА Новости .

В письме адвоката Брайана Роарка, адресованном представителям генеральной прокуратуры штата, уточняется, что осужденная хочет заново купить ряд предметов, включая одежду. Осуществить это затруднительно из-за действующего в тюрьме недельного лимита на покупки.

Пайк была признана виновной в убийстве, совершенном в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за двести лет. 30 сентября ей ввели две инъекции седативного препарата. Несмотря на смертельную дозу, осужденная осталась жива.

Ранее сообщалось о том, что американцы массово скупают генераторы и воду из-за теорий апокалипсиса.