Российский футбол: Игорь Денисов поддержал переход Алексея Батракова в «Галатасарай»

Спорт-Экспресс: Денисов назвал еврокубки главным стимулом для переезда в Европу

Общество

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Денисов обратился к молодым отечественным футболистам с призывом продолжать профессиональную карьеру в европейских чемпионатах. Четырехкратный чемпион страны и обладатель Кубка УЕФА убежден, что для спортсменов, стремящихся выступать на самом высоком конкурентном уровне, переезд в Европу является единственно верным выбором, об этом сообщает издание Спорт-Экспресс.

Завершивший игровую карьеру в 2019 году Денисов признался, что сейчас не следит за матчами Российской Премьер-лиги, однако подчеркнул, что это не связано с оценкой качества внутреннего первенства. По словам специалиста, современному поколению игроков необходимо постоянно повышать уровень физической готовности, техники и тактического мышления. Возможность проверять себя в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, как отметил бывший хавбек, полностью оправдывает те серьезные жертвы, на которые футболисты идут ради карьерного роста.

Успешная адаптация Алексея Батракова в турецком «Галатасарае»

В качестве показательного примера Игорь Денисов выделил летний переход 21-летнего полузащитника Алексея Батракова из московского «Локомотива» в стамбульский «Галатасарай», заявив, что молодой футболист «все правильно сделал».

После переезда в Турцию летом 2026 года Батраков быстро закрепился в статусе одного из лидеров новой команды. В первых 13 официальных встречах за «Галатасарай» россиянин набрал 10 результативных баллов (6 забитых мячей и 4 голевые передачи), причем четыре своих гола полузащитник оформил в четырех матчах основного этапа Лиги чемпионов УЕФА (включая дубль в ворота «Штутгарта» и мячи в играх против «Барселоны» и «Лилля»).

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