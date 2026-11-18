В итальянском городе Кастельфидардо произошел инцидент, вызвавший масштабные поиски несуществующей рептилии. Девятилетний мальчик использовал технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы разыграть взрослых, что привело к почти двухсуточной операции спасателей, сообщает Need To Know.

Инцидент произошел 12 ноября в провинции Анкона. Находясь в гостях у подруги, школьник сфотографировал унитаз, после чего с помощью специального приложения добавил на снимок изображение королевского питона, якобы выползающего из сантехники. Ребенок предъявил фотографию хозяевам дома, утверждая, что действительно заметил змею.

Взрослые обратились за помощью к пожарным, которые тщательно осмотрели помещение, однако следов рептилии обнаружено не было. На следующий день к поискам подключились профессиональные специалисты по отлову экзотических животных. В ходе повторного изучения снимка было установлено, что изображение подверглось искусственному изменению.

После раскрытия обмана мальчик признался, что выдумал историю ради розыгрыша. Согласно информации издания, юный шутник не будет привлечен к ответственности, поскольку не достиг установленного законом возраста.

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