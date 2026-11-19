Офицеры военной прокуратуры провели личный прием жителей в Солнечногорске
Военные прокуроры провели прием граждан в Солнечногорске
Фото: [Медиасток.рф]
Офицеры 98-й военной прокуратуры гарнизона провели совместный прием жителей в филиале фонда «Защитники Отечества» в городском округе Солнечногорск. Встречу приурочили ко Всероссийскому дню правовой помощи детям.
В приеме также участвовали начальник окружного управления социального развития Министерства социального развития Московской области Аветис Башикян, заместитель Солнечногорского городского прокурора Полина Орлова и представители профильных ведомств округа.
Жители обратились к специалистам по вопросам прохождения военной службы, оформления льгот и социальных гарантий.
Всем заявителям разъяснили порядок действий, а по жалобам, требующим прокурорского вмешательства, ведомство организовало проверки.