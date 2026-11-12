Удар по дропперам: сомнительным клиентам банков урежут операции до ₽30 тыс.

Группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, усиливающий антиотмывочный контроль за операциями физических лиц. Согласно инициативе, при выявлении признаков подозрительной активности банки будут обязаны ограничивать таким клиентам зачисление входящих переводов от других граждан и внесение наличных на собственные счета и вклады лимитом в ₽30 тыс. в месяц. Ограничения должны применяться не позднее следующего рабочего дня после подтверждения рисков, при этом срок действия мер составит до 1 года, а при повторном нарушении в течение 3 лет — 2 года. Вступление документа в силу запланировано на 1 марта 2028 года, об этом сообщает информационное агентство Интерфакс .

Механизм уведомления, обжалования и цели реформы

Кредитная организация обязана проинформировать клиента о введении лимитов, их причинах и сроках не позднее рабочего дня, следующего за днем блокировки, а также разъяснить процедуру реабилитации. Для снятия ограничений предусмотрен обязательный досудебный порядок обжалования непосредственно в банке: клиент сможет представить документы, подтверждающие легальность происхождения средств, а финансовая организация обязана рассмотреть обращение в течение 7 рабочих дней. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что теневой сектор — включая расчеты криптообменников, нелегальных онлайн-казино, наркоторговцев и мошенников — сместился в сферу P2P-переводов между физлицами, где злоумышленники дробят транзакции сразу через 30 разных банков.

Усиление защиты граждан от кибермошенников

Инициатива дополняет принятый в июне 2026 года второй антифрод-пакет, направленный на защиту граждан от телефонного и финансового мошенничества. В рамках действующих норм на портале «Госуслуги» запущен сервис «красной кнопки» для экстренной приостановки дистанционных операций при подозрении на атаку аферистов, введен лимит на владение не более чем 20 банковскими картами на одного человека, а также ужесточен контроль за использованием виртуальных АТС и сим-боксов. Кроме того, законодательно закреплена финансовая ответственность банков и операторов связи по возмещению похищенных средств в случае невыполнения ими обязательных мер защиты.