Врачи Видного назвали главные тревожные признаки нервной анорексии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Специалисты Видновской клинической больницы в Международный день борьбы с анорексией рассказали о поведенческих изменениях, которые выдают опасное расстройство пищевого поведения задолго до критической потери веса, сообщает REGIONS.
Нервная анорексия редко ограничивается банальным желанием сбросить пару лишних килограммов. За этим состоянием кроется серьезная психологическая проблема, при которой человек начинает стремительно сокращать порции и панически бояться прибавки в весе. Даже после очевидного похудения этот навязчивый страх никуда не исчезает, полностью подчиняя себе повседневную жизнь и подрывая физическое здоровье.
Медики подчеркивают, что родным стоит обращать внимание не только на резкое исхудание. Первыми звоночками могут стать постоянные разговоры и мысли о еде, полный отказ от совместных трапез с семьей, нарастающая замкнутость и категорическое отрицание самой проблемы. Врачи напоминают и о других формах расстройств: например, при булимии периоды жесткого переедания сменяются опасными попытками очистить организм. Поставить точный диагноз по одному симптому нельзя, но их совокупность — веский повод насторожиться.
Путь к выздоровлению
Борьба с расстройствами пищевого поведения требует комплексного подхода, поэтому банальными уговорами просто начать нормально питаться здесь не обойтись. Терапия обычно включает в себя профессиональную психотерапию, постоянное медицинское наблюдение и аккуратное восстановление рациона. При этом колоссальную роль играет поддержка близких: эксперты советуют разговаривать с человеком спокойно и бережно, избегая любых оценок его внешности или текущего веса.
Если вы или кто-то из ваших знакомых столкнулся с подобными симптомами, врачи призывают не затягивать с визитом к специалистам. Своевременная диагностика и грамотная помощь позволяют минимизировать риск тяжелых осложнений для организма.