Врачи Видного назвали главные тревожные признаки нервной анорексии

Специалисты Видновской клинической больницы в Международный день борьбы с анорексией рассказали о поведенческих изменениях, которые выдают опасное расстройство пищевого поведения задолго до критической потери веса, сообщает REGIONS .

Нервная анорексия редко ограничивается банальным желанием сбросить пару лишних килограммов. За этим состоянием кроется серьезная психологическая проблема, при которой человек начинает стремительно сокращать порции и панически бояться прибавки в весе. Даже после очевидного похудения этот навязчивый страх никуда не исчезает, полностью подчиняя себе повседневную жизнь и подрывая физическое здоровье.

Медики подчеркивают, что родным стоит обращать внимание не только на резкое исхудание. Первыми звоночками могут стать постоянные разговоры и мысли о еде, полный отказ от совместных трапез с семьей, нарастающая замкнутость и категорическое отрицание самой проблемы. Врачи напоминают и о других формах расстройств: например, при булимии периоды жесткого переедания сменяются опасными попытками очистить организм. Поставить точный диагноз по одному симптому нельзя, но их совокупность — веский повод насторожиться.

Путь к выздоровлению

Борьба с расстройствами пищевого поведения требует комплексного подхода, поэтому банальными уговорами просто начать нормально питаться здесь не обойтись. Терапия обычно включает в себя профессиональную психотерапию, постоянное медицинское наблюдение и аккуратное восстановление рациона. При этом колоссальную роль играет поддержка близких: эксперты советуют разговаривать с человеком спокойно и бережно, избегая любых оценок его внешности или текущего веса.

Если вы или кто-то из ваших знакомых столкнулся с подобными симптомами, врачи призывают не затягивать с визитом к специалистам. Своевременная диагностика и грамотная помощь позволяют минимизировать риск тяжелых осложнений для организма.