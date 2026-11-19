Столкновение автомобиля с диким животным в Подмосковье грозит водителю не только дорогостоящим ремонтом машины, но и обязанностью возместить ущерб природе на десятки тысяч рублей, об этом сообщает REGIONS со ссылкой на члена Ассоциации юристов России, руководителя компании «Юрисконсульт Плюс» Сергея Измайлова . Сам по себе наезд на зверя не образует отдельного состава правонарушения: инспекторы оценивают ситуацию комплексно, проверяя соблюдение скоростного режима, учет дорожной обстановки и действия автомобилиста после удара.

Самым суровым наказанием для водителя оборачивается попытка уехать с места происшествия. Согласно пунктам 2.5 и 2.6.1 Правил дорожного движения РФ, после наезда на животное автомобилист обязан немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников полиции. Самовольный отъезд квалифицируется по статье 12.27 КоАП РФ и грозит лишением прав либо административным арестом.

При разборе обстоятельств аварии дорожные инспекторы обязательно учитывают наличие предупреждающего знака Дикие животные. Если водитель проигнорировал его и не снизил скорость, это трактуется против него. При этом эксперт отметил, что даже при отсутствии знака приближение к лесному массиву требует от автомобилиста повышенной бдительности. В случае если при столкновении травмы получили пассажиры, водителю грозит ответственность по статье 12.24 КоАП РФ за причинение легкого или среднего вреда здоровью, а при гибели людей и доказанной вине автомобилиста наступает уголовная ответственность.

Размеры выплат за гибель зверей и особенности страховки

За сбитое дикое животное с водителя взыскивается не административный штраф, а компенсация вреда, причиненного охотничьим ресурсам, которая рассчитывается по утвержденной Минюстом методике. Выплатить сумму можно добровольно либо по решению суда по иску профильного госоргана. Базовые расценки ущерба составляют:

лось — ₽80 тыс. ;

благородный олень — ₽70 тыс. ;

медведь — ₽60 тыс. ;

косуля — ₽40 тыс. ;

кабан — ₽30 тыс. ;

волк или лисица — ₽200.

Если погибшее животное занесено в Красную книгу, итоговая сумма взыскания возрастает кратно.

Что касается страховых выплат, то стандартный полис ОСАГО не компенсирует водителю расходы на восстановление поврежденного автомобиля, поскольку дикий зверь никому не принадлежит и не признается участником дорожного движения. Однако пассажиры, пострадавшие в такой аварии, вправе получить по ОСАГО возмещение вреда жизни и здоровью. Расходы на ремонт самой машины страховая компания покроет только при наличии полиса каско, если в договор включен риск наезда на животных.