Сбили лося или лисицу? Как правильно оформить ДТП, чтобы не лишиться прав
REGIONS: за гибель лося в ДТП водителю придется заплатить ₽80 тыс. компенсации
Столкновение автомобиля с диким животным в Подмосковье грозит водителю не только дорогостоящим ремонтом машины, но и обязанностью возместить ущерб природе на десятки тысяч рублей, об этом сообщает REGIONS со ссылкой на члена Ассоциации юристов России, руководителя компании «Юрисконсульт Плюс» Сергея Измайлова. Сам по себе наезд на зверя не образует отдельного состава правонарушения: инспекторы оценивают ситуацию комплексно, проверяя соблюдение скоростного режима, учет дорожной обстановки и действия автомобилиста после удара.
Самым суровым наказанием для водителя оборачивается попытка уехать с места происшествия. Согласно пунктам 2.5 и 2.6.1 Правил дорожного движения РФ, после наезда на животное автомобилист обязан немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников полиции. Самовольный отъезд квалифицируется по статье 12.27 КоАП РФ и грозит лишением прав либо административным арестом.
При разборе обстоятельств аварии дорожные инспекторы обязательно учитывают наличие предупреждающего знака Дикие животные. Если водитель проигнорировал его и не снизил скорость, это трактуется против него. При этом эксперт отметил, что даже при отсутствии знака приближение к лесному массиву требует от автомобилиста повышенной бдительности. В случае если при столкновении травмы получили пассажиры, водителю грозит ответственность по статье 12.24 КоАП РФ за причинение легкого или среднего вреда здоровью, а при гибели людей и доказанной вине автомобилиста наступает уголовная ответственность.
Размеры выплат за гибель зверей и особенности страховки
За сбитое дикое животное с водителя взыскивается не административный штраф, а компенсация вреда, причиненного охотничьим ресурсам, которая рассчитывается по утвержденной Минюстом методике. Выплатить сумму можно добровольно либо по решению суда по иску профильного госоргана. Базовые расценки ущерба составляют:
- лось — ₽80 тыс.;
- благородный олень — ₽70 тыс.;
- медведь — ₽60 тыс.;
- косуля — ₽40 тыс.;
- кабан — ₽30 тыс.;
- волк или лисица — ₽200.
Если погибшее животное занесено в Красную книгу, итоговая сумма взыскания возрастает кратно.
Что касается страховых выплат, то стандартный полис ОСАГО не компенсирует водителю расходы на восстановление поврежденного автомобиля, поскольку дикий зверь никому не принадлежит и не признается участником дорожного движения. Однако пассажиры, пострадавшие в такой аварии, вправе получить по ОСАГО возмещение вреда жизни и здоровью. Расходы на ремонт самой машины страховая компания покроет только при наличии полиса каско, если в договор включен риск наезда на животных.