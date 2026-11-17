Актриса Ксения Алферова поделилась с журналистами Пятого канала планами на предстоящие новогодние каникулы. Первоначально артистка хотела изменить привычный сценарий и отправиться на праздник в поездку, однако ее дочь Евдокия не поддержала эту затею, пишет Пятый канал.

По словам актрисы, девушка оказалась гораздо большим домоседом, чем она сама. Евдокия убедила маму, что бой курантов обязательно нужно встречать в родных стенах, попросив остаться дома. Сама Алферова призналась, что им действительно нравится такой формат, ведь Новый год остается по-настоящему уютным и семейным торжеством.

Традиция 2 января и планы на отпуск

Кроме того, в доме актрисы существует давняя добрая традиция: ежегодно 2 января она устраивает большой день встреч для близких друзей. К этой дате все знакомые уже успевают отметить сам праздник в кругу своих семей и с удовольствием собираются в гостях у Ксении.

От идеи путешествий артистка при этом окончательно не отказалась. Поездку в отпуск она решила перенести на период сразу после завершения новогодних праздников.