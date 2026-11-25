Небольшой минус на термометре еще не означает, что прогулка с собакой будет безопасной. При температуре от 0 до −5 градусов в сочетании с мокрым снегом, туманом и ветром питомец может переохладиться быстрее, чем в сухую погоду при −15 градусах. Особенно уязвимы миниатюрные, короткошерстные и бесшерстные собаки. Почему зимняя одежда нужна не только в сильные морозы, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал главный врач московской ветеринарной клиники, ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

«Самая опасная температура из всех зимних — это как раз от 0 до −5 градусов. Особенно если такой холод сопровождается влажным снегом, туманом, дождем и порывами ветра», — предупредил специалист.

По словам ветеринара, в первую очередь следует позаботиться о миниатюрных питомцах, а также собаках с короткой шерстью или вовсе без нее. У таких животных меньше естественной защиты от холода. Однако даже густой шерстяной покров не гарантирует безопасности, если собака промокла во время прогулки.

«Шерсть быстро промокает и теряет все свои теплозащитные свойства. Поэтому в такую погоду переохладиться можно гораздо быстрее, чем, например, при температуре −10 или −15 градусов», — объяснил Шеляков.

Именно поэтому ветеринар советует не дожидаться сильных морозов, чтобы начать утеплять питомца. Причем покупать дорогостоящий зимний комбинезон необязательно: главная задача — не дать шерсти намокнуть. Для этого вполне подойдут обычные непромокаемые дождевики.

«Одежда для собак — очень хорошая вещь. Необязательно выбирать какие-то зимние варианты: это могут быть и дождевики, которые хотя бы защитят шерсть от намокания», — посоветовал эксперт.

При выборе экипировки важно учитывать размер собаки, особенности ее шерсти и погодные условия. Слишком теплая одежда активному питомцу может быть не нужна, а вот защита от мокрого снега и ветра особенно важна для маленьких и короткошерстных животных.