«Сон — залог здоровья». Роспотребнадзор увеличил норму дневного сна до 3 часов
Роспотребнадзор: дневной сон детей от года до семи лет должен длиться до 3 часов
Фото: [Подмосковье сегодня/Анастасия Малышенко]
Роспотребнадзор обновил методические рекомендации, согласно которым продолжительность дневного сна для детей в возрасте от одного года до семи лет должна составлять от 2,5 до 3 часов. Как передает ТАСС, норма увеличена на 30 минут по сравнению с предыдущей редакцией документа.
В рекомендациях уточняется, что общая продолжительность сна в сутки для детей до одного года должна быть не менее 14–15 часов, а для детей от года до семи лет — 12–12,5 часа. Из этого времени на дневной сон отводится от 2,5 до 3 часов.
В редакции рекомендаций 2021 года на дневной отдых для детей указанной возрастной группы предусматривалось от 2 до 2,5 часа.
Ранее сообщалось о том, что депутат Милонов поддержал идею продлить работу детских садов до 20:00.