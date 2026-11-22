Роспотребнадзор обновил методические рекомендации, согласно которым продолжительность дневного сна для детей в возрасте от одного года до семи лет должна составлять от 2,5 до 3 часов. Как передает ТАСС , норма увеличена на 30 минут по сравнению с предыдущей редакцией документа.

В рекомендациях уточняется, что общая продолжительность сна в сутки для детей до одного года должна быть не менее 14–15 часов, а для детей от года до семи лет — 12–12,5 часа. Из этого времени на дневной сон отводится от 2,5 до 3 часов.

В редакции рекомендаций 2021 года на дневной отдых для детей указанной возрастной группы предусматривалось от 2 до 2,5 часа.

Ранее сообщалось о том, что депутат Милонов поддержал идею продлить работу детских садов до 20:00.